Eric Garcia: “Futuro? Ancora non so se sarà a Barcellona o altrove” (Di lunedì 29 marzo 2021) Eric Garcia, difensore spagnolo del Manchester City, ha parlato del suo Futuro a Teledeporte, da tempo nel mirino del Barcellona. Queste le parole del classe ’01: “Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so se sarà il Barça o altro…”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021), difensore spagnolo del Manchester City, ha parlato del suoa Teledeporte, da tempo nel mirino del. Queste le parole del classe ’01: “Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so seil Barça o altro…”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

