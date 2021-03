Cubani sfilano a L'Avana per chiedere a Biden la fine dell'embargo (Di lunedì 29 marzo 2021) Diverse centinaia di Cubani hanno manifestato domenica in bicicletta e in auto sul lungomare dell’Avana per chiedere la revoca dell’embargo americano in vigore contro l’isola dal 1962. Con molti clacson e slogan, i manifestanti hanno percorso sette chilometri sul “Malecon” della capitale cubana, solitamente popolato da turisti stranieri, pescatori e runner ma attualmente deserto a causa della pandemia. WATCH: Cubans lead a protest past the U.S. Embassy in Cuba demanding an end to a 60-year-old trade embargo that has crippled the island nation’s economy. pic.twitter.com/gQnn8T3Rzw— CBS News (@CBSNews) March 29, 2021 “Questo blocco è disumano e credo che campagne simili siano in corso in diversi paesi. Come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Diverse centinaia dihanno manifestato domenica in bicicletta e in auto sul lungomareperla revocaamericano in vigore contro l’isola dal 1962. Con molti clacson e slogan, i manifestanti hanno percorso sette chilometri sul “Malecon”a capitale cubana, solitamente popolato da turisti stranieri, pescatori e runner ma attualmente deserto a causaa pandemia. WATCH: Cubans lead a protest past the U.S. Embassy in Cuba demanding an end to a 60-year-old tradethat has crippled the island nation’s economy. pic.twitter.com/gQnn8T3Rzw— CBS News (@CBSNews) March 29, 2021 “Questo blocco è disumano e credo che campagne simili siano in corso in diversi paesi. Come ...

