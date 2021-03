Volontaria sbranata da un pitbull | è in gravi condizioni

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 marzo 2021) Unaè statada una Roma. Ledella donna restano. ROMA – Tragedia sfiorata in un canile di Roma. Nella giornata di giovedì 25 marzo 2021 unaè statada undurante una passeggiata nella struttura. Non è ancora chiaro cosa ha fatto reagire il cane in questo modo. L’animale ha attaccato la donna al viso e non solo. Solamente l’intervento di alcuni operatori, richiamati dalle grida della loro collega, sono riusciti a bloccare il cane e consentire ai soccorsi di arrivare e prestare le prime cure alla donna. Come sta la donna Ledellasono, ma non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari si sono ...