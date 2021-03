Thunder- Moses Brown sostituirà Al Harford per tutta la stagione (Di domenica 28 marzo 2021) I Thunder hanno comunicato che non schiereranno più in campo Al Harford per tutta la stagione privilegiando la crescita dei giovani. La scelta è stata ripagata come dimostrato da Moses Brown che ha giocato una partita da record. Come si spiega la scelta dei Thunder? La franchigia di Oklahoma non rinucia allo sviluppo di nuovi talenti e per questo Al Harford resterà in panchina per le prossime 28 partite della regular season, ma potrà comunque allenarsi con la squadra. Coach Sam Presti si è espresso cosi a riguardo: “La sua influenza è incredibile e positiva sui nostri giovani talenti, cosi come il trasporto e l’esempio che riesce a garantire dentro e fuori dal campo ai suoi compagni. Quando sono arrivato ai Thunder, sapevo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Ihanno comunicato che non schiereranno più in campo Alperlaprivilegiando la crescita dei giovani. La scelta è stata ripagata come dimostrato dache ha giocato una partita da record. Come si spiega la scelta dei? La franchigia di Oklahoma non rinucia allo sviluppo di nuovi talenti e per questo Alresterà in panchina per le prossime 28 partite della regular season, ma potrà comunque allenarsi con la squadra. Coach Sam Presti si è espresso cosi a riguardo: “La sua influenza è incredibile e positiva sui nostri giovani talenti, cosi come il trasporto e l’esempio che riesce a garantire dentro e fuori dal campo ai suoi compagni. Quando sono arrivato ai, sapevo ...

