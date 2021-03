Serie C, Vibonese-Teramo 3-1: Plescia trascina i suoi, sconfitta pesante per gli abruzzesi. La classifica (Di domenica 28 marzo 2021) Il Teramo sconfitto per 3-1 nel lunch match della 33a giornata.La compagine abruzzese ha ceduto per 3-1 in trasferta alla Vibonese che con questa vittoria ha momentaneamente lasciato la zona play-out. Ad aprire le marcature sono stati gli ospiti con un rigore trasformato da Pinzauti, il pari è del solito Vincenzo Plescia che rimette in equilibrio la gara. A consegnare i tre punti ai suoi ci pensa Spina prima che Lasik a 10 minuti dal termine chiudesse la sfida con un'autorete. Alle ore 15.00 in programma le altre partite del turno.classificaTernana 75**Avellino 60**Bari 56*Catanzaro 54**Catania 49Juve Stabia 49Foggia 47Teramo 42Casertana 41Palermo 39Viterbese 35Monopoli 34Virtus Francavilla 34Turris 34Vibonese 31Potenza 31Paganese 27Bisceglie 24Cavese 16* gare in meno Leggi su mediagol (Di domenica 28 marzo 2021) Ilsconfitto per 3-1 nel lunch match della 33a giornata.La compagine abruzzese ha ceduto per 3-1 in trasferta allache con questa vittoria ha momentaneamente lasciato la zona play-out. Ad aprire le marcature sono stati gli ospiti con un rigore trasformato da Pinzauti, il pari è del solito Vincenzoche rimette in equilibrio la gara. A consegnare i tre punti aici pensa Spina prima che Lasik a 10 minuti dal termine chiudesse la sfida con un'autorete. Alle ore 15.00 in programma le altre partite del turno.Ternana 75**Avellino 60**Bari 56*Catanzaro 54**Catania 49Juve Stabia 49Foggia 4742Casertana 41Palermo 39Viterbese 35Monopoli 34Virtus Francavilla 34Turris 3431Potenza 31Paganese 27Bisceglie 24Cavese 16* gare in meno

