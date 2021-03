“Rigore per l’Italia uno scandalo!”, la furia dell’ex Juventus (Di domenica 28 marzo 2021) Parole forti da parte di uno degli attaccanti che ha giocato in Italia con la maglia della Juventus, nel mirino il Rigore concesso all’Italia. Appalusi per l‘Italia che continua a mostrare solidità ma soprattutto quella quadra necessaria per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero il proprio mondiale in Qatar 2022. Per il momento la nazionale azzurra ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 marzo 2021) Parole forti da parte di uno degli attaccanti che ha giocato in Italia con la maglia della, nel mirino ilconcesso al. Appalusi per l‘Italia che continua a mostrare solidità ma soprattutto quella quadra necessaria per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero il proprio mondiale in Qatar 2022. Per il momento la nazionale azzurra ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Rigore inesistente per l’Italia (Belotti inciampa su Dimov) ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il commento più ser… - ZZiliani : #28marzo 2021, come sette giorni fa dopo #JuveBenevento 0-1 (rigore reclamato da #Chiesa), mezza Italia, quella juv… - acmilan : ?? 31' Marchitelli stende Dowie in area: è calcio di rigore per noi! LIVE: - Noemi78682447 : RT @pisto_gol: Rigore inesistente per l’Italia (Belotti inciampa su Dimov) ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Il commento più serio è “l’i… - Minomar76 : @pisto_gol Mi togli un peso... Pensavo di esser l'unico ad aver visto un rigore scandaloso... Per intenderci, come… -

Ultime Notizie dalla rete : Rigore per Qualificazioni Mondiali 2022, Bulgaria - Italia 0 - 2: a segno Belotti e Locatelli ...grande conclusione a giro di Locatelli dal lato sinistro dell'area di rigore. All'86' entra in scena il neo entrato Immobile , che ingaggia un vero e proprio duello personale con Iliev , vinto per ...

L'Italia senza brillare vince in Bulgaria con Belotti e Locatelli Nella ripresa il copione della gara non cambia molto e il protagonista principale (in negativo) resta il signor Vincic, che prima nega un rigore abbastanza solare alla Bulgaria per un fallo di mano ...

Kazakistan-Francia 0-2: a segno Dembélé, rigore sbagliato per Mbappé Corriere dello Sport.it Mondiali 2022, Bulgaria-Italia 0-2: a segno Belotti e Locatelli dall'interno dell'area di rigore inventa un destro a giro chirurgico: palla imparabile sul secondo palo, 0-2 e game over. L'Italia ora pensa alla sfida in programma mercoledì a Vilnius contro la ...

L’Italia batte 2-0 la Bulgaria, in gol Belotti e Locatelli Nella seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, la Nazionale azzurra batte la squadra di Petrov per 2-0 con le reti di Belotti (su rigore) e Locatelli e sale a sei punti in ...

