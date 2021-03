Ora l'Anm punta i piedi: "Vaccino alle toghe o processi più lenti" (Di domenica 28 marzo 2021) Francesca Galici L'Anm è in protesta con la decisione di escludere gli operatori della giustizia dalle priorità vaccinali ma il ministero non ci sta L'Anm è sul piede di guerra per i vaccini. I magistrati ora pretendono di essere vaccinati perché si considerano lavoratori a rischio nell'attuale situazione epidemica. A questo si collega la minaccia di bloccare i processi non urgenti. "È notizia di questi giorni che il Governo prorogherà le misure più rigide di contenimento del rischio del contagio, mantenendo la chiusura degli esercizi commerciali sulla quasi totalità del territorio nazionale e la vigenza di forti restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini. L'attuale situazione epidemica non differisce molto da quella di un anno fa ed è semmai aggravata dal fatto che la diffusione del virus ed il livello di saturazione degli ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 marzo 2021) Francesca Galici L'Anm è in protesta con la decisione di escludere gli operatori della giustizia dpriorità vaccinali ma il ministero non ci sta L'Anm è sul piede di guerra per i vaccini. I magistrati ora pretendono di essere vaccinati perché si considerano lavoratori a rischio nell'attuale situazione epidemica. A questo si collega la minaccia di bloccare inon urgenti. "È notizia di questi giorni che il Governo prorogherà le misure più rigide di contenimento del rischio del contagio, mantenendo la chiusura degli esercizi commerciali sulla quasi totalità del territorio nazionale e la vigenza di forti restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini. L'attuale situazione epidemica non differisce molto da quella di un anno fa ed è semmai aggravata dal fatto che la diffusione del virus ed il livello di saturazione degli ...

Advertising

CarrettaNiccolo : Campagna vaccinale ancora lenta. Moltissimi anziani senza vaccino, oltre che oncologici e malati gravi. Parere unan… - MichailBulgakov : @Oblomov58 @mariasamsara01 @Brasviz1 Cmq è di ora la notizia che ANM sostiene sciopero magistrati e blocco processi a Roma se non vaccinati. - giord97 : L'anm che vorrebbe le vaccinazioni in fretta per i magistrati è ridicola per non dire altro. Sicuramente sono più a… -