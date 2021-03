MotoGP, successo di Vinales in Qatar. Zarco e Bagnaia sul podio (Di domenica 28 marzo 2021) MotoGP, il GP del Qatar. Vince Vinales davanti a Zarco e Bagnaia. Beffato Mir sul traguardo. LOSAIL (Qatar) – MotoGP, il GP del Qatar. La prima vittoria della stagione è andata a Maverick Vinales. Sul podio con lo spagnolo Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Le altre classi – Doppietta spagnola e Ktm in Moto3 nella prima gara stagionale. La vittoria è andato a Jaume Masia davanti al connazionale e compagno di squadra Pedro Acosta, alla sua prima apparizione in questa competizione. Terzo il poleman Darryn Binder. Il migliore degli italiani è stato Niccolò Antonelli, sesto. Questo il piazzamento degli altri piloti azzurri: 11° Fenati, 18° Nepa. Out Migno, Foggia e Rossi. @jaume ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021), il GP del. Vincedavanti a. Beffato Mir sul traguardo. LOSAIL () –, il GP del. La prima vittoria della stagione è andata a Maverick. Sulcon lo spagnolo Johanne Pecco. Le altre classi – Doppietta spagnola e Ktm in Moto3 nella prima gara stagionale. La vittoria è andato a Jaume Masia davanti al connazionale e compagno di squadra Pedro Acosta, alla sua prima apparizione in questa competizione. Terzo il poleman Darryn Binder. Il migliore degli italiani è stato Niccolò Antonelli, sesto. Questo il piazzamento degli altri piloti azzurri: 11° Fenati, 18° Nepa. Out Migno, Foggia e Rossi. @jaume ...

Advertising

tvdellosport : ?? MOTOGP, IL PRIMO SUCCESSO È DI VIÑALES Maverick #Viñales vince il #Gp del #Qatar, il primo della stagione in… - photoartpepe : Il più grande di tutti i tempi è successo il dottore !!! #thedoctor #motogp #MotoGPxESPN #ValentinoRossi #QatarGP - joecuce : Complimenti a @DAZN_IT il MotoGP è partito con successo... - Changulan_ : @ansiogenaaf MotoGP, F2, Italia U21... direi basta perché non è successo altro - pier_ceschini : Dopo una qualifica del genere, a prescindere dai valori in campo, quello che è successo e come andrà domani posso d… -