Mancini: “Avevo detto che la Turchia sarebbe stato un avversario durissimo agli Europei” (Di domenica 28 marzo 2021) Una delle Nazionali più in forma in questo momento è la Turchia, reduce da due grandi vittorie con Olanda e Norvegia nelle prime due gare di qualificazioni ai Mondiali. A Rai Sport, ne ha parlato il CT Roberto Mancini, che ha commentato il gruppo degli Europei dove ci sono la Turchia con Svizzera e Galles. Queste le sue parole: “Avevo detto che la Turchia sarebbe stato un grande avversario negli Europei. Così come la Svizzera, che in questo momento sta molto in forma. Turchia, Svizzera e Galles è un girone difficile agli Europei, magari non hanno il nome delle Nazionali top cme Francia, Germania, Spagna, ma ora sono in un gran momento e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) Una delle Nazionali più in forma in questo momento è la, reduce da due grandi vittorie con Olanda e Norvegia nelle prime due gare di qualificazioni ai Mondiali. A Rai Sport, ne ha parlato il CT Roberto, che ha commentato il gruppo deglidove ci sono lacon Svizzera e Galles. Queste le sue parole: “che laun grandenegli. Così come la Svizzera, che in questo momento sta molto in forma., Svizzera e Galles è un girone difficile, magari non hanno il nome delle Nazionali top cme Francia, Germania, Spagna, ma ora sono in un gran momento e ...

