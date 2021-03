De Luca sui vaccini tira dritto: «Dal Governo meno numeri a vanvera: sblocchi Sputnik. Noi dopo anziani e fragili passiamo ai lavoratori» (Di domenica 28 marzo 2021) Fa pressioni sul Governo e su Aifa, il presidente della Campania Vincenzo De Luca, affinché si acceleri nella verifica dei dati sullo Sputnik V. Il vaccino anti Covid russo è entrato nelle mire della Regione, che due giorni fa ha annunciato di aver preso accordi per l’acquisto del farmaco con Human Vaccine, la società del fondo russo impegnato nella commercializzazione estera. «Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l’Aifa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell’arco di mesi» ha incalzato De Luca, in visita alla Asl 3 di Napoli per l’inaugurazione di alcuni Centri di vaccinazione dedicati ai pazienti in dialisi. «Non siamo nell’ordinaria amministrazione», ha continuato il ... Leggi su open.online (Di domenica 28 marzo 2021) Fa pressioni sule su Aifa, il presidente della Campania Vincenzo De, affinché si acceleri nella verifica dei dati sulloV. Il vaccino anti Covid russo è entrato nelle mire della Regione, che due giorni fa ha annunciato di aver preso accordi per l’acquisto del farmaco con Human Vaccine, la società del fondo russo impegnato nella commercializzazione estera. «Mi auguro che il, anziché raccontare, si impegni affinché l’Aifa verifichi iin tempi rapidi, non nell’arco di mesi» ha incalzato De, in visita alla Asl 3 di Napoli per l’inaugurazione di alcuni Centri di vaccinazione dedicati ai pazienti in dialisi. «Non siamo nell’ordinaria amministrazione», ha continuato il ...

