“Speravo de morì prima”, la storia di Totti: cast e trailer. Dove e quando vedere le ultime due puntate. Spuntano Del Piero e Pirlo (Di sabato 27 marzo 2021) “Speravo de morì prima” tira dritto. Nel secondo atto della miniserie targata Sky (venerdì 26 sono andate in onda terza e quarta punta) gli spettatori hanno vissuto... gli effetti collaterali della “guerra”... Leggi su feedpress.me (Di sabato 27 marzo 2021) “de” tira dritto. Nel secondo atto della miniserie targata Sky (venerdì 26 sono andate in onda terza e quarta punta) gli spettatori hanno vissuto... gli effetti collaterali della “guerra”...

Advertising

alicesocean : I've just watched episode S01 | E01 of Speravo de morì prima! #speravodemorprima - Claplaz : Non posso che apprezzare il Pupone Francesco Totti per aver dato la sua benedizione alla serie Sky Speravo de mori'… - D4any360 : I've just watched episode S01 | E04 of Speravo de morì prima! #speravodemorprima - D4any360 : I've just watched episode S01 | E03 of Speravo de morì prima! #speravodemorprima - tiramolla2005 : 'Speravo de morì prima di vedere questo calcio pieno di veleni. Dopo le parole di Prandelli ho pensato quando è sta… -