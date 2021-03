Scossa di terremoto nell' Adriatico | avvertito in Abruzzo | Campania e Puglia

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - fanpage : Scossa di #terremoto avvertita in gran parte della Campania - annamaria_ff : RT @Agenzia_Ansa: Al momento non c'è stata alcuna segnalazione di danni dopo le due scosse di #terremoto registrate nel mar Adriatico centr… - marinapiva67 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E' stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Unadi magnitudo 5.6 è stata avvertita alle 14:47 nell'Adriatico centrale, con una profondità stimata pari a 5 chilometri in mare aperto. A darne notizia l'Istituto nazionale di geofisica ...Al momento non c'è stata alcuna segnalazione di danni dopo ladidi magnitudo 5.6 registrata in mare ad una profondità di 5 km in Adriatico centrale. E' quanto afferma il comando ...Nei minuti immediatamente successivi alla scossa sono arrivate segnalazioni anche da Roma.La magnitudo preliminare è calcolata attorno a quota 5.9, con epicentro nel Mare Adriatico (zona Gargano), a 1 ...Terremoto nel mar Adriatico, tra le coste di Abruzzo, Molise e Puglia e quelle della Croazia: la forte scossa di terremoto di 5.6 è stata segnalata alle 14.47 dai ...