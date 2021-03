George RR Martin ha firmato un super accordo a 8 cifre (e di 5 anni) con HBO (Di sabato 27 marzo 2021) Con Shonda Rhimes, Ryan Murphy e Neil Gaiman, George RR Martin è uno dei grandi Maestri dell'intrattenimento, forse il più grande visto il livello di eccitazione che ha accompagnato per 8 anni Game of Thrones, nato come trasposizione dei suoi romanzi, che poi li ha superati. Poteva forse, in un momento di massima espansione della narrativa formato seriale come questo, limitarsi al prequel del suo capolavoro oppure a un lavoro di spin-off? No, e infatti pare abbia concluso un accordo a lungo termine (e parecchio lucrativo) con HBO per il canale via cavo e lo streaming su HBO Max. Accanto, quindi, all'esplosione nel tempo, tra casate e in vari formati, dalla serie di fiction a quella animata, dell'universo Game of Thrones e accanto alla serie Who Fears Death, nonché al progetto Roadmarks (entrambi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 marzo 2021) Con Shonda Rhimes, Ryan Murphy e Neil Gaiman,RRè uno dei grandi Maestri dell'intrattenimento, forse il più grande visto il livello di eccitazione che ha accompagnato per 8Game of Thrones, nato come trasposizione dei suoi romanzi, che poi li haati. Poteva forse, in un momento di massima espansione della narrativa formato seriale come questo, limitarsi al prequel del suo capolavoro oppure a un lavoro di spin-off? No, e infatti pare abbia concluso una lungo termine (e parecchio lucrativo) con HBO per il canale via cavo e lo streaming su HBO Max. Accanto, quindi, all'esplosione nel tempo, tra casate e in vari formati, dalla serie di fiction a quella animata, dell'universo Game of Thrones e accanto alla serie Who Fears Death, nonché al progetto Roadmarks (entrambi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? George R.R. Martin firma un contratto di cinque anni con HBO - dituttounpop : George R.R. Martin rinnova il suo accordo con #HBO - StefaniaIT6666 : Martin è noto come quello che non ha finito i libri di una cazzo di saga, ecco per cosa è noto! #gamesofthrones… - zazoomblog : Game of Thrones: George R. Martin firma un accordo super milionario con HBO per le future produzioni - #Thrones:… - Stay_Nerd : George R.R. Martin e HBO: firmato un accordo di cinque anni -