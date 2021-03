Firenze, tassisti e ristoratori bloccano la città: “Basta prese in giro dal governo” (Di sabato 27 marzo 2021) Auto, scooter, scooter. Un lungo serpentone formato da oltre 2 mila mezzi che ha sfilato lungo la città di Firenze, paralizzando completamente il traffico cittadino e dirigendosi verso piazza Signoria. Una protesta che ha coinvolto tutti, dai tassisti ai ristoratori, scesi in strada per dire “Basta” a un governo totalmente incapace di gestire l’emergenza Covid-19 e in grado soltanto, non trovando altre soluzioni, di chiudere in casa gli italiani, impedendo loro di lavorare. Al termine della manifestazione, una delegazione ha incontrato l’assessore cittadino Gianassi e il sindaco Nardella, che preso l’impegno di adoperarsi per la concessione di spazi gratuiti per i tavolini all’aperto per tutti i locali. “Il tempo è poco – ha commentato lo stesso Nardella dopo l’incontro con i ... Leggi su ilparagone (Di sabato 27 marzo 2021) Auto, scooter, scooter. Un lungo serpentone formato da oltre 2 mila mezzi che ha sfilato lungo ladi, paralizzando completamente il traffico cittadino e dirigendosi verso piazza Signoria. Una protesta che ha coinvolto tutti, daiai, scesi in strada per dire “” a untotalmente incapace di gestire l’emergenza Covid-19 e in grado soltanto, non trovando altre soluzioni, di chiudere in casa gli italiani, impedendo loro di lavorare. Al termine della manifestazione, una delegazione ha incontrato l’assessore cittadino Gianassi e il sindaco Nardella, che preso l’impegno di adoperarsi per la concessione di spazi gratuiti per i tavolini all’aperto per tutti i locali. “Il tempo è poco – ha commentato lo stesso Nardella dopo l’incontro con i ...

RistToscana : RT @HorecaTni: #Firenze, serpentone di tassisti in arrivo in Piazza della Signoria #blocchiamolitalia @0554390 #TNI #TutelaNazionaleImpre… - RistToscana : RT @HorecaTni: #Firenze, Piazza della Signoria gremita per la manifestazione di ristoratori, tassisti e commercianti #blocchiamolitalia… - mapiele : RT @07Emmedi: Firenze: 2700 mezzi fra quelli dei tassisti e dei ristoratori, si sono trovati in centro città, bloccandola, per manifestare… - GuglielmoZambe2 : RT @07Emmedi: Firenze: 2700 mezzi fra quelli dei tassisti e dei ristoratori, si sono trovati in centro città, bloccandola, per manifestare… - GastoneSabba : RT @07Emmedi: Firenze: 2700 mezzi fra quelli dei tassisti e dei ristoratori, si sono trovati in centro città, bloccandola, per manifestare… -