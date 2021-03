F1, Yuki Tsunoda: “Sono un po’ deluso, ma non ho più avuto grip in Q2. Per la gara abbiamo un buon ritmo” (Di sabato 27 marzo 2021) Yuki Tsunoda ha terminato in tredicesima posizione la sua qualifica d’esordio in Formula Uno, superando agevolmente il taglio in Q1 ma non riuscendo ad entrare in Q3. Il rookie giapponese dell’AlphaTauri scatterà domani dalla settima fila in griglia nel Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale di Formula 1. Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per il nipponico, dopo gli ottimi riscontri dei test e del Q1: “Ad essere sincero, Sono un po’ deluso. In Q1 avevo dimostrato di avere il giusto passo con la gomma morbida e confidavo nella nostra strategia in Q2, ma proprio in quegli ultimi giri non ho più avuto grip. È un peccato non poter iniziare la gara più avanti sulla griglia, ma sappiamo di avere un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)ha terminato in tredicesima posizione la sua qualifica d’esordio in Formula Uno, superando agevolmente il taglio in Q1 ma non riuscendo ad entrare in Q3. Il rookie giapponese dell’AlphaTauri scatterà domani dalla settima fila in griglia nel Gran Premio del Bahrain 2021, tappa inaugurale del nuovo Mondiale di Formula 1. Risultato leggermente al di sotto delle aspettative per il nipponico, dopo gli ottimi riscontri dei test e del Q1: “Ad essere sincero,un po’. In Q1 avevo dimostrato di avere il giusto passo con la gomma morbida e confidavo nella nostra strategia in Q2, ma proprio in quegli ultimi giri non ho più. È un peccato non poter iniziare lapiù avanti sulla griglia, ma sappiamo di avere un...

