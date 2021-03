Vaccino, Figliuolo in Calabria “Siamo in linea con il piano” (Di venerdì 26 marzo 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – “La mia preoccupazione è mirata affinchè con il lavoro di ogni giorno in tutte le regioni si possa arrivare a raggiungere la soglia di 500 mila vaccinazioni. Attualmente Siamo in linea con il piano, ieri la Calabria ha fatto 7 mila somministrazioni e a livello nazionale sono state superate le 243mila. Stanno arrivando ulteriori dosi, non c’è alcun problema di distribuzione, si sta rinforzando il personale con un ulteriore medico e quattro infermieri a cui si aggiungeranno altri due medici nei prossimi giorni. Dobbiamo incrementare gli hub e renderli operativi nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, a margine della prima tappa della sua giornata in Calabria, all’ospedale militare di Cosenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – “La mia preoccupazione è mirata affinchè con il lavoro di ogni giorno in tutte le regioni si possa arrivare a raggiungere la soglia di 500 mila vaccinazioni. Attualmenteincon il, ieri laha fatto 7 mila somministrazioni e a livello nazionale sono state superate le 243mila. Stanno arrivando ulteriori dosi, non c’è alcun problema di distribuzione, si sta rinforzando il personale con un ulteriore medico e quattro infermieri a cui si aggiungeranno altri due medici nei prossimi giorni. Dobbiamo incrementare gli hub e renderli operativi nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza covid, Francesco Paolo, a margine della prima tappa della sua giornata in, all’ospedale militare di Cosenza ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - fattoquotidiano : VACCINI / PER ORA E' FLOP Oggi arriveranno alle Regioni “circa un milione di dosi del vaccino Pfizer”, ha annunciat… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino, Figliuolo in Calabria “Siamo in linea con il piano” - - siriomerenda : RT @siriomerenda: il Generale #Figliuolo ad Anagni per sottrarre le dosi del vaccino #AstraZeneca al Regno Unito #PerAsperaAdAstraZeneca #… -