UBISOFT annuncia la nuova Stagione ESPORT 2021 di Rainbow Six Siege (Di venerdì 26 marzo 2021) UBISOFT ha annunciato la sua migliore performance fino ad oggi per le leghe regionali di ESPORT di Tom Clancy's Rainbow Six, con risultati da record per quanto riguarda i picchi di spettatori simultanei e i minuti medi di audience in ciascuna delle quattro leghe regionali, incluse le rispettive suddivisioni. La performance positiva nei primi giorni di gioco delle leghe conferma ulteriormente gli sforzi continui dell'ESPORT di Rainbow Six per rafforzare la qualità e la competitività in tutte le leghe regionali, con: Ampi sforzi nella creazione di contenuti, nello storytelling e nel valore di produzione della trasmissione per coinvolgere gli spettatori Miglioramento dei formati competitivi, ora semplificati nelle quattro regioni, permettendo ai fan di seguire la loro squadra ...

