The Falcon and the Winter Soldier | la regista | “Wyatt Russell ha improvvisato l’occhiolino”

La regista di The Falcon and the Winter Soldier ha svelato che Wyatt Russell ha improvvisato uno dei gesti del suo personaggio. Intervistata all'interno di un episodio speciale del podcast del mensile inglese Empire, che dedica regolarmente appuntamenti monotematici a film e serie del momento, Kari Skogland ha commentato l'inquadratura finale del primo episodio, quando John Walker viene introdotto come il nuovo Captain America e fa l'occhiolino al pubblico: "Quella è stata un'idea di Wyatt al 100%, ed è stato ...

