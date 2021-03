Open Fiber corre sempre più veloce: ora si viaggia a 10 Giga (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Open Fiber viaggia sempre più veloce e, per prima in Italia e in Europa, lancia il nuovo servizio a 10 Gigabit per secondo simmetrici sull’intera rete nazionale. Il servizio di accesso broadband XGS-PON consentirà di raggiungere in pratica una velocità in accesso fino a 10 Gbps, ovvero 100 volte 100 Mbps. Il nuovo servizio prevede l’uso dell’infrastruttura di accesso FTTH di Open Fiber, che è la più estesa sul territorio nazionale, per portare a casa degli italiani una connessione con altissime performance sia in downstream che in upstream. La prima sperimentazione in campo del servizio risale a oltre due anni fa, quando l’azienda testò con successo questa nuova tecnologia sulla sua rete di Milano. Per la sua introduzione non è stato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) –piùe, per prima in Italia e in Europa, lancia il nuovo servizio a 10bit per secondo simmetrici sull’intera rete nazionale. Il servizio di accesso broadband XGS-PON consentirà di raggiungere in pratica una velocità in accesso fino a 10 Gbps, ovvero 100 volte 100 Mbps. Il nuovo servizio prevede l’uso dell’infrastruttura di accesso FTTH di, che è la più estesa sul territorio nazionale, per portare a casa degli italiani una connessione con altissime performance sia in downstream che in upstream. La prima sperimentazione in campo del servizio risale a oltre due anni fa, quando l’azienda testò con successo questa nuova tecnologia sulla sua rete di Milano. Per la sua introduzione non è stato ...

