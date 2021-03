LIVE MotoGP, GP Qatar 2021 in DIRETTA: buon avvio delle Ducati (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE PROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 – DIRETTA LIVE MOTO2 – DIRETTA LIVE MOTO3 13.52 Morbidelli si stava migliorando, ma è stato rallentato da Binder. Ciò nonostante, ha accusato appena 58 millesimi dal proprio miglior tempo. 13.51 SQUILLO DI MORBIDELLI! Il romano è primo con 45 millesimi su Bagnaia. Peraltro il centauro della Yamaha Petronas, così come Valentino Rossi, monta una coppia di gomme hard! Dunque è davvero un riscontro importante. 13.50 BAGNAIA AL COMANDO! 1’55?563! Questa è una pista notoriamente favorevole alla Ducati. Il piemontese monta una coppia di mescole medie. 13.49 QUARTARARO! Ruggisce il francese, vola in testa con 204 centesimi su Aleix Espargarò. Valentino ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROVE LIBERE F1 ALLE 12.30 E 16.00 –MOTO2 –MOTO3 13.52 Morbidelli si stava migliorando, ma è stato rallentato da Binder. Ciò nonostante, ha accusato appena 58 millesimi dal proprio miglior tempo. 13.51 SQUILLO DI MORBIDELLI! Il romano è primo con 45 millesimi su Bagnaia. Peraltro il centauro della Yamaha Petronas, così come Valentino Rossi, monta una coppia di gomme hard! Dunque è davvero un riscontro importante. 13.50 BAGNAIA AL COMANDO! 1’55?563! Questa è una pista notoriamente favorevole alla. Il piemontese monta una coppia di mescole medie. 13.49 QUARTARARO! Ruggisce il francese, vola in testa con 204 centesimi su Aleix Espargarò. Valentino ...

