LIVE F1, FP1 GP Bahrain 2021 in DIRETTA: si comincia! 60? importanti per la Ferrari a Sakhir (Di venerdì 26 marzo 2021) 12.34: Per buona parte dei piloti semplice installation lap per verificare il comportamento delle monoposto. 12.32: Tutti i piloti in pista e, visto i 60? a disposizione, si lavora con tempi diversi rispetto al passato. 12.31: Installation lal praticamente per tutti, con l'Alpine di Fernando Alonso a precedere tutti. 12.30: VIA ALLA FP1!!! 12.28: La Scuderia Ferrari ha vinto in sei occasioni in Bahrain: il primo successo è arrivato nell'edizione inaugurale grazie a Michael Schumacher, nel 2004, mentre nel 2007 e 2008 a trionfare è stato Felipe Massa. Nel 2010 si è corsa l'unica edizione del GP sulla pista Endurance, lunga 6.299 metri: a vincerla fu Fernando Alonso al suo esordio in ...

