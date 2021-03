La crisi dei container può provocare carenza di carta igienica in tutto il mondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Le forniture di uno dei più essenziali tra i beni di consumo potrebbero essere minacciate dalla crisi dei container causata dalla pandemia di nuovo coronavirus, mentre il commercio marittimo mondiale è da giorni frenato a causa del blocco del canale di Suez. In una recente intervista a Bloomerg, l’amministratore delegato di Suzano, principale produttore della materia prima utilizzata nella produzione della carta igienica, ha lanciato il primo allarme di un possibile allargamento della crisi dei container ad altri tipi di spedizioni, come quelle “alla rinfusa” usate per la polpa di legno duro venduta dall’azienda brasiliana. Una storia, quella dei crisi dovuta alla carenza di container, che va al di là del recente blocco del canale di ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Le forniture di uno dei più essenziali tra i beni di consumo potrebbero essere minacciate dalladeicausata dalla pandemia di nuovo coronavirus, mentre il commercio marittimo mondiale è da giorni frenato a causa del blocco del canale di Suez. In una recente intervista a Bloomerg, l’amministratore delegato di Suzano, principale produttore della materia prima utilizzata nella produzione della, ha lanciato il primo allarme di un possibile allargamento delladeiad altri tipi di spedizioni, come quelle “alla rinfusa” usate per la polpa di legno duro venduta dall’azienda brasiliana. Una storia, quella deidovuta alladi, che va al di là del recente blocco del canale di ...

