Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Miryea Stabile: c’è una strategia? Arriva una teoria su loro due (Di venerdì 26 marzo 2021) Gilles Rocca si è già confermato come uno dei concorrenti più chiacchierato de L’Isola dei Famosi 2021: ha già avuto diversi battibecchi -sia con i concorrenti che con gli opinionisti dei reality- e si è distinto per un caratterizzo tutto pepe. Una strana dinamica creatasi in Honduras avrebbe però generato vari sospetti tra gli opinionisti e coloro che, sui socia, stanno assiduamente seguendo il programma. Diverse fonti riportano ad esempio l’ipotesi tirata in ballo dall’influencer Deianira Marzano, che sospetta che dietro al comportamento bislacco di Gilles Rocca ed un’altra concorrente, ci sia una vera e propria strategia. Isola dei Famosi, la “mancata” nomination di Gilles Tra le persone che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021)si è già confermato come uno dei concorrenti più chiacchierato de L’dei2021: ha già avuto diversi battibecchi -sia con i concorrenti che con gli opinionisti dei reality- e si è distinto per un caratterizzo tutto pepe. Una strana dinamica creatasi in Honduras avrebbe però generato vari sospetti tra gli opinionisti e coche, sui socia, stanno assiduamente seguendo il programma. Diverse fonti riportano ad esempio l’ipotesi tirata in ballo dall’influencer Deianira Marzano, che sospetta che dietro al comportamento bislacco died un’altra concorrente, ci sia una vera e propriadei, la “mancata” nomination diTra le persone che ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo! Bentornati all'Isola dei famosi!??#Isola - GalantoMassimo : Simona Ventura: 'Non tornerei mai più all'isola dei famosi'. #isola #GameofGames - Mattiabuonocore : Simona Ventura dice che non condurrebbe più l'Isola dei Famosi... -