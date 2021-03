Insulti razzisti a Simy | dal sindaco di Crotone cittadinanza simbolica al figlio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il grave episodio era accaduto dopo la sfida persa dalcontro il Bologna per 2 - 3. L'attaccante dei calabresiaveva pubblicato sui social un messaggio d'rivolti a lui e ...

Il grave episodio era accaduto dopo la sfida persa dal Crotone contro il Bologna per 2 - 3. L'attaccante dei calabresi Simy aveva pubblicato sui social un messaggio d'rivolti a lui e a suo figlio. Non un caso isolato, perché qualche settimana prima era successo anche al compagno di squadra Adam Ounas. Oggi il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ...... Vincenzo Voce, ha consegnato la cittadinanza simbolica di Crotone al figlio di Simeon Tochukwu Nwankwo Simy, l'attaccante del Crotone, che domenica scorsa è stato vittima disui ...Dopo il grande clamore suscitato dalla denuncia pubblica dei gravi insulti razzisti subiti sui social da Simeon Tochukwu Nwankwo Simy, dalla città di Crotone arriva un grande gesto di solidarietà. Il ...Il sindaco Voce e l'assessore comunale allo Sport Bossi hanno incontrato l'attaccante per consegnare il riconoscimento simbolico ...