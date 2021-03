Il ministro Garavaglia ci prende in giro? Nonostante le parole di Draghi dice | ' Ad aprile riapriamo tutto'

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mentrel'opposto in conferenza stampa, la Lega al governo rilascia dichiarazioni opposte. Prima Salvini ora ildel Turismoa 'The Breakfast Club' su Radio Capital: '...

Ultime Notizie dalla rete : ministro Garavaglia

outstream Ildice che potremo andare al mare? "Sono d'accordo: e potessi andare in vacanza ci andrei volentieri". Non è questione di ritenere "pensabile o impensabile la chiusura, ...'Ha ragione ildel Turismo Massimosulle riaperture nel vicino mese di aprile. L'Italia che produce è ferma da troppo, troppo tempo, e non può aspettare oltre'. Ad affermarlo in una nota è Paolo ...Il ministro del turismo Garavaglia (Lega) ha parlato delle prossime riaperture, affermando che si possono riaprire in totale sicurezza anche le discoteche all'aperto dal prossimo mese. Le parole del ...Covid, Draghi: “Riaperture? Decideranno i dati”. Speranza: “Crescita significativa vaccinazioni” - picenotime.it - IT ...