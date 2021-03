Elezioni Torino: Appendino richiama in gioco Saracco (Di venerdì 26 marzo 2021) Appendino pronta a sostenere una candidatura di Guido Saracco come sindaco di Torino? Un’ipotesi non impensabile visto le recenti esternazioni della prima cittadina nei confronti del rettore del Politecnico. “Guido Saracco è una persona che stimo, è un gradissimo rettore, una persona molto capace e ha grande visione” ha dichiarato Appendino intervistata da Rai News su una possibile candidatura unitaria di M5s e Pd. Affermazioni che fanno girare la testa nel già confuso e continuo totonome per il futuro sindaco. Basti pensare che fino a qualche mese fa Saracco sembrava il prescelto del centrosinistra per opporsi proprio ai pentastellati, oltre che alla destra, per le amministrative 2021. Lo stesso rettore aveva poi declinato ogni lusinga politica affermando di preferire proseguire ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 26 marzo 2021)pronta a sostenere una candidatura di Guidocome sindaco di? Un’ipotesi non impensabile visto le recenti esternazioni della prima cittadina nei confronti del rettore del Politecnico. “Guidoè una persona che stimo, è un gradissimo rettore, una persona molto capace e ha grande visione” ha dichiaratointervistata da Rai News su una possibile candidatura unitaria di M5s e Pd. Affermazioni che fanno girare la testa nel già confuso e continuo totonome per il futuro sindaco. Basti pensare che fino a qualche mese fasembrava il prescelto del centrosinistra per opporsi proprio ai pentastellati, oltre che alla destra, per le amministrative 2021. Lo stesso rettore aveva poi declinato ogni lusinga politica affermando di preferire proseguire ...

