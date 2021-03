Di Marzio: 'Napoli, attacchi assurdi a Gattuso' (Di venerdì 26 marzo 2021) Napoli - "Il Napoli ha lasciato dei punti per strada ma poi ha vinto a Milano e Roma, il calcio è così. Non farei più calcoli, il Napoli non ha mai avuto l'opportunità di giocare al completo" . Gianni ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021)- "Ilha lasciato dei punti per strada ma poi ha vinto a Milano e Roma, il calcio è così. Non farei più calcoli, ilnon ha mai avuto l'opportunità di giocare al completo" . Gianni ...

Advertising

sportli26181512 : Di Marzio: 'Napoli, attacchi assurdi a Gattuso': L'allenatore e dirigente: 'Hanno teso tante trappole a Rino. Gli a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Di Marzio: 'Se il Napoli arrivasse in Champions sarebbe come vincere lo Scudetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Di Marzio: 'Se il Napoli arrivasse in Champions sarebbe come vincere lo Scudetto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Di Marzio: 'Se il Napoli arrivasse in Champions sarebbe come vincere lo Scudetto' - napolimagazine : IL COMMENTO - Di Marzio: 'Se il Napoli arrivasse in Champions sarebbe come vincere lo Scudetto' -