Dazn e Tim annunciano l'accordo per la Serie A (Di venerdì 26 marzo 2021) Dazn e Tim comunicano di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni. Dazn, che si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite di Serie A per le stagioni 2021-2024, proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto Tim come partner strategico. Pertanto, Tim sarà l'operatore di telefonia e Pay Tv di L'articolo

