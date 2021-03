Covid, aperto un centro vaccinale ad Ottaviano (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato ufficialmente aperto, alla presenza del direttore del distretto sanitario Francesco Lettiero, il centro vaccinale nel comune di Ottaviano. Allestito all’interno della tendostruttura di via Palmieri, nei pressi del campo sportivo, il centro è già operativo, coordinato dalla dottoressa Annunziata Maiello: nei primi giorni saranno somministrati i vaccini agli ultraottantenni e poi la campagna proseguirà secondo il calendario gestito dall’Asl. “Si tratta del primo centro vaccinale del distretto, presto ne apriremo altri”, ha spiegato Lettiero. “Siamo riusciti in questo importante risultato – ha aggiunto – grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale. Abbiamo subito cominciato con le persone anziane e proseguiremo con le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato ufficialmente, alla presenza del direttore del distretto sanitario Francesco Lettiero, ilnel comune di. Allestito all’interno della tendostruttura di via Palmieri, nei pressi del campo sportivo, ilè già operativo, coordinato dalla dottoressa Annunziata Maiello: nei primi giorni saranno somministrati i vaccini agli ultraottantenni e poi la campagna proseguirà secondo il calendario gestito dall’Asl. “Si tratta del primodel distretto, presto ne apriremo altri”, ha spiegato Lettiero. “Siamo riusciti in questo importante risultato – ha aggiunto – grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale. Abbiamo subito cominciato con le persone anziane e proseguiremo con le ...

