Covid-19: alcune mutazioni genetiche sono associate a una malattia più grave (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo più di un anno dalla prima ondata, dell’infezione provocata dal coronavirus dobbiamo ancora scoprire molto. Ad esempio, riuscire a capire chi è più a rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Esistono, infatti, diversi fattori di rischio già noti che possono fare la differenza e contribuire all’insorgenza di sintomi più aggressivi, come l’età avanzata, il sesso maschile e la presenza di comorbidità. Ma tra questi, oggi si aggiungono anche quelli genetici. A dimostrarlo, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista iScience, è stato un team di ricerca italiano, secondo cui per prevedere la gravità della Covid-19 bisognerebbe concentrarsi su 5 mutazioni genetiche. Per capirlo, i ricercatori del Ceinge-biotecnologie avanzate di Napoli hanno passato in rassegna i dati ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo più di un anno dalla prima ondata, dell’infezione provocata dal coronavirus dobbiamo ancora scoprire molto. Ad esempio, riuscire a capire chi è più a rischio di sviluppare una formadella. Esistono, infatti, diversi fattori di rischio già noti che posfare la differenza e contribuire all’insorgenza di sintomi più aggressivi, come l’età avanzata, il sesso maschile e la presenza di comorbidità. Ma tra questi, oggi si aggiungono anche quelli genetici. A dimostrarlo, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista iScience, è stato un team di ricerca italiano, secondo cui per prevedere la gravità della-19 bisognerebbe concentrarsi su 5. Per capirlo, i ricercatori del Ceinge-biotecnologie avanzate di Napoli hanno passato in rassegna i dati ...

