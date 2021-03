Serie A VPL, il big match non smuove le cose: Bordellona-Hexon Falcons 1-1, sarà lotta fino alla fine (Di giovedì 25 marzo 2021) Il match dei match di questa Serie A VPG su PS finisce 1-1. C’era grande attesa per la gara tra le capoliste della Serie A VPG su PS (Hexon Falcons ed Evolute Bordellona), per capire se la prima della classe avrebbe potuto spiccare il volo – e parlando di falchi, è una metafora che cade a fagiuolo – o per capire se ci saremmo trovati con le due . Invece, non cambia nulla: Hexon Falcons ed Evoltue Bordellona pareggiano per 1-1 e mantengono invariata la distanza di 3 punti tra loro. Ci aspettano quindi ancora 7 giornate di passione e chissà che HSL Esports (ieri vincitori di misura contro l’U Paok penultimo) non provi a dire la sua, a -10 dalla vetta (certamente si tratterebbe di una vera e propria ... Leggi su esports247 (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildeidi questaA VPG su PS finisce 1-1. C’era grande attesa per la gara tra le capoliste dellaA VPG su PS (ed Evolute), per capire se la prima della classe avrebbe potuto spiccare il volo – e parlando di falchi, è una metafora che cade a fagiuolo – o per capire se ci saremmo trovati con le due . Invece, non cambia nulla:ed Evoltuepareggiano per 1-1 e mantengono invariata la distanza di 3 punti tra loro. Ci aspettano quindi ancora 7 giornate di passione e chissà che HSL Esports (ieri vincitori di misura contro l’U Paok penultimo) non provi a dire la sua, a -10 dvetta (certamente si tratterebbe di una vera e propria ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla Serie B VPL, lega nella ...

LND eSport - La Lega Nazionale Dilettanti lancia il SaturDay Live Show ... primo format di intrattenimento ideato e prodotto insieme al partner tecnologico VPL Italy e ...del "Campionato d'Italia" alla PlayStation oltre ad aver collaborato con club che vanno dalla serie A ...

