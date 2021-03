Sammy Basso si laurea per la seconda volta: magistrale in Molecular Biology (Di giovedì 25 marzo 2021) Sammy Basso, affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome “dell’invecchiamento precoce”, si è laureato all’Università di Padova. Lo rende noto l’Ateneo che ricorda come Basso si è laureato in Molecular Biology presso il Dipartimento di Biologia.La seduta di laurea si è svolta in modalità telematica e diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento di Biologia. Sammy ha difeso una tesi dal titolo “Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing”. Sammy dopo aver seguito il corso di Cell Biology tenuto dalla Prof. Chiara Rampazzo, ha svolto il suo tirocinio sotto la guida della Dott.ssa Lattanzi e della Dott.ssa Capanni, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021), affetto da progeria e testimonial per questa rara sindrome “dell’invecchiamento precoce”, si èto all’Università di Padova. Lo rende noto l’Ateneo che ricorda comesi èto inpresso il Dipartimento di Biologia.La seduta disi è sin modalità telematica e diretta streaming sul canale youtube del Dipartimento di Biologia.ha difeso una tesi dal titolo “Crosstalk between Lamin A and Interleukin 6 under stress conditions and in premature ageing”.dopo aver seguito il corso di Celltenuto dalla Prof. Chiara Rampazzo, ha svolto il suo tirocinio sotto la guida della Dott.ssa Lattanzi e della Dott.ssa Capanni, ...

Advertising

matteosalvinimi : Congratulazioni al neo dottore magistrale in Molecular Biology a Padova, Sammy Basso: anche con la sua tesi prosegu… - fanpage : Per Sammy Basso è la seconda laurea in 3 anni. - Corriere : Seconda laurea per Sammy Basso: la magistrale in Molecular Biology - Marcocap14 : RT @HuffPostItalia: Sammy Basso si laurea per la seconda volta: magistrale in Molecular Biology - Morenozagor : RT @HuffPostItalia: Sammy Basso si laurea per la seconda volta: magistrale in Molecular Biology -