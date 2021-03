Papa Francesco “tagli agli stipendi” dei cardinali: la decisione di Papa Francesco per fronteggiare la crisi economica (Di giovedì 25 marzo 2021) In tempi di pandemia e di una conseguente grave crisi economica che sta mettendo in ginocchio l’Italia e tutta l’Europa che ancora non può dirsi uscita dall’emergenza sanitaria, anche il Papa deve guardare meglio il “portafoglio” della Chiesa, chiamato a fare i “conti“. Papa Francesco mette mano ai conti del Vaticano “Salvaguardare gli attuali posti di lavoro“, anche Papa Francesco deve scontrarsi con una realtà economica precaria e molto difficile, abbattuta profondamente da una crisi ulteriormente aggravata nell’ultimo anno dalla pandemia di Coronavirus. Una crisi economica per certi versi insanabile che sta ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) In tempi di pandemia e di una conseguente graveche sta mettendo in ginocchio l’Italia e tutta l’Europa che ancora non può dirsi uscita dall’emergenza sanitaria, anche ildeve guardare meglio il “portafoglio” della Chiesa, chiamato a fare i “conti“.mette mano ai conti del Vaticano “Salvaguardare gli attuali posti di lavoro“, anchedeve scontrarsi con una realtàprecaria e molto difficile, abbattuta profondamente da unaulteriormente aggravata nell’ultimo anno dalla pandemia di Coronavirus. Unaper certi versi insanabile che sta ...

Advertising

elenabonetti : Oggi Papa Francesco ha nominato @ASmerilli Sottosegretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integ… - Avvenire_Nei : Il Papa: Maria ha confortato le persone morte sole nella pandemia - vaticannews_it : #24marzo #PapaFrancesco all'udienza generale sulla preghiera in comunione con la Madre di Gesù : Maria vicina a chi… - AleteiaIT : La Crocifissione Bianca, il quadro preferito da Papa Francesco - biancogiov : La sinfonia di Papa Francesco in Iraq -