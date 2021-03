‘NoDeliveryDay’, 26 marzo sciopero dei rider: “Siamo pedine nella mani di un algoritmo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Annunciato per il 26 marzo 2021 lo sciopero dei riders, i fattorini solitamente in biciletta o in motorino che consegnano gli ordini per le note piattaforme online di food delivery. “Venerdì non ordinate cibo online”, chiede la rete nazionale riderXiDiritti. Lo sciopero dei rider “Il 26 marzo i ruoli saranno invertiti, i rider di tutta Italia si fermeranno in attesa che stavolta tocchi a loro ricevere qualcosa: un contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale – ha scritto la Uiltucs sul suo sito internet -. Ci troviamo in una situazione paradossale, eppure diffusa nel mondo del lavoro contemporaneo, sempre più simile ad una giungla. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Annunciato per il 262021 lodeis, i fattorini solitamente in biciletta o in motorino che consegnano gli ordini per le note piattaforme online di food delivery. “Venerdì non ordinate cibo online”, chiede la rete nazionaleXiDiritti. Lodei“Il 26i ruoli saranno invertiti, idi tutta Italia si fermeranno in attesa che stavolta tocchi a loro ricevere qualcosa: un contratto vero e proprio, con tutele reali, concrete garanzie, equità e rispetto del loro lavoro. In altre parole, un contratto collettivo nazionale – ha scritto la Uiltucs sul suo sito internet -. Ci troviamo in una situazione paradossale, eppure diffusa nel mondo del lavoro contemporaneo, sempre più simile ad una giungla. ...

Advertising

classe_tumblr : RT @_savox: 26 marzo 2021: #NODELIVERYDAY Sostieni anche tu la lotta dei rider: venerdì 26 non ordinare! #riderinlotta - dantecorneli : RT @_savox: 26 marzo 2021: #NODELIVERYDAY Sostieni anche tu la lotta dei rider: venerdì 26 non ordinare! #riderinlotta - anubidal : RT @_savox: 26 marzo 2021: #NODELIVERYDAY Sostieni anche tu la lotta dei rider: venerdì 26 non ordinare! #riderinlotta - cronaca_news : Rider in sciopero venerdì 26 marzo. Arriva il #nodeliveryday. Fermi anche gli addetti di Glovo e Deliveroo… - RadioIncontroPs : ?? #NODELIVERYDAY, venerdì 26 marzo in tutta Italia i riders si fermeranno per chiedere diritti, tutele e dignità ?… -