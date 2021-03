Neonato ustionato dai genitori | la lettera che commuove il web | “Caro Vincenzino | perdonaci”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) “, non hai nemmeno visto la luce del sole e ti sei trovato catapultato al centro di una tragedia nella tragedia in pasto, insieme ad Alessandra e Concetto, tuoi, ad un giallo mediatico che ai tuoi ha tolto ogni dignita?; perche? i tuoisono stati denudati come Cristo sulla croce”. È l’inizio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.