Negli Stati Uniti le richieste di sussidi di disoccupazione calano ai minimi dallo scoppio della pandemia: sotto quota 1 milione (Di giovedì 25 marzo 2021) La scorsa settimana sono state 'solo' 684mila le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Negli Stati Uniti: un valore storicamente elevato ma che rappresenta il dato più basso dallo scoppio della pandemia a marzo 2020. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro rappresentano un calo di 97 mila unità rispetto alle domande presentate nella settimana che si è conclusa lo scorso 13 marzo e sono un dato migliore delle stime degli analisti. A queste cifre – che rappresentano i sussidi chiesti attraverso i programmi dei singoli Stati – vanno aggiunte altre 242mila richieste presentate attraverso programmi federali temporanei. Il totale di 898.534

