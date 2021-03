Mara Venier e il retroscena su Mahmood: “Si è comportato molto male” (Di giovedì 25 marzo 2021) Mara Venier non ha peli sulla lingua e non le manda certo a dire. In un’intervista rilasciata oggi a Il Messaggero la conduttrice Rai ha svelato un retroscena poco piacevole su Mahmood. “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”. Alessandro, ma come ti è saltato in mente di dare buca a Zia Mara?! Mara Venier contro Mahmood: “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”. #domenicain — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 25, 2021 La ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 marzo 2021)non ha peli sulla lingua e non le manda certo a dire. In un’intervista rilasciata oggi a Il Messaggero la conduttrice Rai ha svelato unpoco piacevole su. “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è”. Alessandro, ma come ti è saltato in mente di dare buca a Zia?!contro: “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima. Sono cose che non si fanno, si è”. #domenicain — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 25, 2021 La ...

