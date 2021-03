Italia-Irlanda del Nord 2-0 | a segno Berardi e Immobile

(Di giovedì 25 marzo 2021) PARMA (ITALPRESS) – L’inizia col piede giusto nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La marcia degli azzurri nel girone C parte dal ‘Tardinì di Parma e con il successo per 2-0 sull’del, una vittoria che permette alla nazionale allenata dal ct Mancini di allungare la striscia a 23 risultati utili consecutivi. Senza il metronomo Jorginho ma con Locatelli e Pellegrini (e non Barella, aggregatosi solamente martedì sera), èa mettere in discesa la partita dal 14’. L’esterno del Sassuolo, preferito a Chiesa nell’undici titolare, sfrutta la sua rapidità per attaccare la profondità sul lancio di Florenzi e scaricare col mancino alle spalle di Peacock-Farrell per l’1-0. Esaltato dal gol,indossa la veste di assistman perma il centravanti ...

L'è una squadra fisica e sapevamo che ci avrebbero messo in difficoltà su questo".Dopo due buone occasioni non sfruttate, alla fine l'attaccante della Lazio è riuscito finalmente a sbloccarsi, segnando la rete del 2 - 0 conclusivo contro l'del Nord: " Una liberazione, ...96 minuti e un giallo per Berat Djimsiti, 9 e rotti per Matteo Pessina e zero per Rafael Toloi. Il resoconto della serata dei nazionali dell’Atalanta si può riassumere in poche battute. Il brasiliano, ...Al debutto nel girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar l'Italia di Roberto Mancini vince 2-0 a Parma contro l'Irlanda del Nord. Una partita dai due volti per gli azzurri. Nel primo tem ...