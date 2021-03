Infrastrutture, ripartiti 1,15 miliardi fra Enti locali per manutenzioni ponti e viadotti (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Alle Province e Città metropolitane sono destinati altri 1,15 miliardi per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale di loro competenza. Lo annuncia il MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a seguito dell’intesa Stato-Enti locali sul la ripartizione delle risorse stanziate dal Decreto Agosto. La dotazione – spiega il Ministro Enrico Giovannini – “dovrà essere impiegata per aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità di ponti e viadotti sulla rete stradale gestita da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extra urbana del Paese”. “Il provvedimento – aggiunge – fa parte di una strategia complessiva più ampia e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Alle Province e Città metropolitane sono destinati altri 1,15per il triennio 2021-23 per la manutenzione straordinaria dinella rete stradale di loro competenza. Lo annuncia il MIMS – Ministero dellee della Mobilità sostenibili a seguito dell’intesa Stato-sul la ripartizione delle risorse stanziate dal Decreto Agosto. La dotazione – spiega il Ministro Enrico Giovannini – “dovrà essere impiegata per aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità disulla rete stradale gestita da Province e Città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extra urbana del Paese”. “Il provvedimento – aggiunge – fa parte di una strategia complessiva più ampia e ...

