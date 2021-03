Incidente fatale per giovane promessa della Lazio: muore Daniel Guerini, 19enne della primavera biancoceleste (Di giovedì 25 marzo 2021) Aveva girato l’Italia: Lazio, Torino, Fiorentina, Spal e poi di nuovo Lazio. Era tornato a casa Daniel Guerini, classe 2002 nato a Roma e trequartista della primavera della squadra biancoceleste. Quest’anno era sceso in campo in dieci occasioni, realizzando anche una rete, e in passato era stato convocato anche dalle nazionali giovanili minori, a testimonianza di un grande talento. Ma a soli 19 anni (compiuti 4 giorni fa) Daniel Guerini è morto, vittima di un terribile Incidente in zona Centocelle (in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti). Intorno alle 20 di ieri sera la Smart For Four su cui viaggiava si è schiantata contro una ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) Aveva girato l’Italia:, Torino, Fiorentina, Spal e poi di nuovo. Era tornato a casa, classe 2002 nato a Roma e trequartistasquadra. Quest’anno era sceso in campo in dieci occasioni, realizzando anche una rete, e in passato era stato convocato anche dalle nazionali giovanili minori, a testimonianza di un grande talento. Ma a soli 19 anni (compiuti 4 giorni fa)è morto, vittima di un terribilein zona Centocelle (in via Palmiro Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti). Intorno alle 20 di ieri sera la Smart For Four su cui viaggiava si è schiantata contro una ...

ManiacsDigi : ULTIM'ORA: È morto #DanielGuerini, promettente calciatore della primavera della #Lazio ?? Fatale per lui un incident… - BlackJack_1984 : RT @violanews: Calcio in lutto, incidente fatale per Daniel Guerini - - violanews : Calcio in lutto, incidente fatale per Daniel Guerini - - willycuba65 : RT @siamo_la_Roma: ?? Tragedia in casa #Lazio ?? Perde la vita il giovane #Guerini, giovane della #Primavera ???? Fatale un incidente stradal… - siamo_la_Roma : ?? Tragedia in casa #Lazio ?? Perde la vita il giovane #Guerini, giovane della #Primavera ???? Fatale un incidente st… -

