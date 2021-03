Gianni Morandi pubblica una foto dall’ospedale e il web lo attacca duramente (Di giovedì 25 marzo 2021) Gianni Morandi, il noto cantante bolognese, dopo due settimane, si trova ancora ricoverato presso il Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena. Sembra che il cantante sia rimasto vittima di un incidente, avvenuto nella sua abitazione, mentre bruciava delle sterpaglie. Le sue condizioni di salute hanno destato parecchia preoccupazione, ma adesso sembra aver già recuperato tanto, anche se dovrà stare ancora qualche giorno in ospedale. Proprio nella giornata di ieri, però, il cantante ha postato una foto che lo ritrae seduto sul letto dell’ospedale in compagnia della moglie e proprio questo scatto sembra aver scatenato una polemica infinita sui social. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza. Gianni Morandi pubblica una foto insieme alla moglie Come ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 25 marzo 2021), il noto cantante bolognese, dopo due settimane, si trova ancora ricoverato presso il Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena. Sembra che il cantante sia rimasto vittima di un incidente, avvenuto nella sua abitazione, mentre bruciava delle sterpaglie. Le sue condizioni di salute hanno destato parecchia preoccupazione, ma adesso sembra aver già recuperato tanto, anche se dovrà stare ancora qualche giorno in ospedale. Proprio nella giornata di ieri, però, il cantante ha postato unache lo ritrae seduto sul letto dell’ospedale in compagnia della moglie e proprio questo scatto sembra aver scatenato una polemica infinita sui social. Ma per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.unainsieme alla moglie Come ...

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incidente Gianni Morandi dall'ospedale : 'Sono un ragazzo fortunato'. Il cantante, ricoverato per le ustioni… - msi_sb3 : Trovo corretto che la moglie assista Gianni Morandi.. ma deve essere giusto x tutti non solo per lui.. - VercesiErnesto : RT @noitre32: Perché Gianni Morandi può essere assistito in ospedale dalla moglie mentre, tantissimi nonnini tristi e soli, non possono es… -