Daydreamer anticipazioni 2 marzo 2021 | Emre e Leyla cambiano vita

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nella puntata didi venerdì 2vedremostanco di fare un lavoro che non gli si addice e per questo motivo il giovane, decide di licenziarsi. Ma non finisce qui! Secondo le trame, il Divit convince la moglie a fare altrettanto chiedendole di iniziare con lui una nuova avventura lavorativa dedicata alla musica. Le doti canore dispingonoa voler rischiare tutto. Riusciranno i due a realizzare il loro sogno? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate dal 29al 3 aprile, Cleopatra scende in campo per Sanem Incredibile idea della Aydin, la Regina d’Egitto protagonista di una campagna pubblicitaria…le ali del sogno, ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 25 marzo - #Beautiful #DayDreamer: #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 25 marzo 2021: Emre ha un nuovo lavoro ma per Leyla... - #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem! - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni 24 marzo: Sanem è distrutta - infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 29 marzo al 3 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

ComingSoon.it

Vediamo dunque cosa succederà nelledal 29 marzo al 3 aprile e quali vicende vedranno coinvolti Can e Sanem. La prossima settimana per la coppia sarà decisiva: Can e Sanem , ...Qui la trama completa di Una Vita Scopriamo tutte lesettimanali di Una Vita dal 22 al 28 marzo 2021: Ledella puntata di oggi 25 marzo 2021 Nella puntata di ...Così Mediaset ha deciso di regalare ai telespettatori di DayDreamer – Le ali del sogno un episodio in più a settimana. Vediamo dunque cosa succederà nelle anticipazioni DayDreamer dal 29 marzo al 3 ...Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 marzo 2021 ...