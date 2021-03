Milan preoccupato per Gigio Donnarumma: cosa succede (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nei prossimi giorni, sempre secondo la Gazzetta, si terrà con ogni probabilità un nuovo meeting tra le due parti, per cercare di arrivare davvero ad un punto di incontro. Il Milan continua a fare ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nei prossimi giorni, sempre secondo la Gazzetta, si terrà con ogni probabilità un nuovo meeting tra le due parti, per cercare di arrivare davvero ad un punto di incontro. Ilcontinua a fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan preoccupato Milan preoccupato per Gigio Donnarumma: cosa succede Ma il Milan non può rischiare e intanto si sta guardando intorno: secondo la rosea le tre opzioni in caso di un dopo Donnarumma portano ai nomi di Maignan del Lille, Musso dell'Udinese e Gollini ...

Dimissioni di Prandelli: ombre e disagi, il dramma dell'allenatore ...al proprietario della Fiorentina che si è detto molto dispiaciuto per l'allenatore e preoccupato ... tanto da pensare che poco nulla sarebbe cambiato anche se fosse arrivato un successo contro il Milan. ...

Milan preoccupato per Gigio Donnarumma: cosa succede Virgilio Sport Milan preoccupato per Gigio Donnarumma: cosa succede Il rinnovo non si sblocca nonostante l'ultima offerta del Diavolo, che si cautela facendo sondaggi per alcuni sostituti.

Milan, patto con l’Algeria: il club vuole preservare Bennacer Ismael Bennacer è tornato in campo nella gara di Firenze dopo un lungo periodo di inattività, ma la chiamata in nazionale preoccupa Pioli. Il Milan ha convissuto in questi mesi con diverse assenze per ...

