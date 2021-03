Madre dona parte del suo fegato e salva la figlia di 3 anni

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una storia finita bene che fadi quei casi non legati alla pandemia ma che ne sono rimasti coinvolti, per ritardi e per dare precedenza ai malati di Covid

il fegato alla figlia, la storia della piccola La bambina, ai primi segni di scompenso funzionale della malattia cirrotica, era in carico alla Gastroenterologia pediatrica dell'ospedale ...Di fronte a questa situazione di attesa, la madre della bambina si è proposta potenziale donatrice di fegato . Il duplice delicato intervento di prelievo della parte sinistra del fegato della mamma e ...