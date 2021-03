Luis Enrique: 'Haaland o Mbappé? Entrambi o nessuno dei due' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tecnico della Spagna Luis Enrique si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Furie Rosse contro la Grecia , valida per la prima giornata della fase a gironi delle ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il tecnico della Spagnasi è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Furie Rosse contro la Grecia , valida per la prima giornata della fase a gironi delle ...

Advertising

sportli26181512 : Luis Enrique: 'Haaland o Mbappé? Entrambi o nessuno dei due': Le parole del ct della Spagna alla vigilia della sfid… - E57John : A Roma si brucia tutto. Avevamo Luis Enrique e di fatto lo abbiamo cacciato, poi, guarda caso, l'ha preso il Barcel… - danielelozzi : @SciabolataFFP Un giorno, con un po' di tempo a disposizione, ti racconto cosa fece l'ambiente dei media romani a L… - giordanospina : @utzi_26 @Pep9111 @Marco_viscomi Luis enrique ha fatto il triplete al barca come guardiola - mar_aie : @FabioRamarro Non lo so, sinceramente. Parlando squisitamente di calcio, gli errori che abbiamo commesso sono stati… -