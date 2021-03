Israele, Netanyahu: "Mio governo unica alternativa a nuovo voto" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il primo ministro uscente vince le quarte elezioni legislative in meno di due anni in Israele, ma come già accaduto nelle occasioni precedenti non ottiene la maggioranza assoluta dei voti e dovrà fare affidamento a una complicata rete di alleanze Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il primo ministro uscente vince le quarte elezioni legislative in meno di due anni in, ma come già accaduto nelle occasioni precedenti non ottiene la maggioranza assoluta dei voti e dovrà fare affidamento a una complicata rete di alleanze

matteosalvinimi : Oggi #Israele vota, spero con tutto il cuore che vinca e continui a governare, nel nome della pace, del benessere e… - matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - MediasetTgcom24 : Israele, Netanyahu: 'Vittoria gigantesca per la destra e per il Likud' #israele - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Elezioni Israele – Netanyahu verso la vittoria, ma non ha ancora la maggioranza: l’ultradestra resta ago della bilanci… - Eleonor15314045 : RT @matteosalvinimi: Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell’It… -