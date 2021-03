Gioia del Colle: alcolici a clienti nel bar, disposta la chiusura per cinque giorni Carabinieri: dodici sanzionati fra cui cinque ad Acquaviva delle Fonti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nonostante il picco dei contagi registrato in questi giorni c’è ancora qualcuno che non rispetta le regole previste per chi risiede nella cosiddetta “zona rossa”. Numerose sono state le sanzioni elevate dai Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle a coloro che non rispettano i divieti vigenti. Così, nel Comune di Gioia del Colle una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia, nel corso di mirati servizi predisposti per la corretta applicazione delle misure di contenimento covid, ha notato numerose persone entrare e uscire da un locale all’interno dell’area di servizio di un distributore ubicato nell’immediata periferia. Attirati dall’andirivieni, i militari sono intervenuti accertando che ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nonostante il picco dei contagi registrato in questic’è ancora qualcuno che non rispetta le regole previste per chi risiede nella cosiddetta “zona rossa”. Numerose sono state le sanzioni elevate daidella Compagnia didela coloro che non rispettano i divieti vigenti. Così, nel Comune dideluna pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia, nel corso di mirati servizi predisposti per la corretta applicazionemisure di contenimento covid, ha notato numerose persone entrare e uscire da un locale all’interno dell’area di servizio di un distributore ubicato nell’immediata periferia. Attirati dall’andirivieni, i militari sono intervenuti accertando che ...

Advertising

Fedez : Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lell… - Einaudieditore : Andrea Vitali, in libreria questa settimana con Vivida mon amour, s’è rimesso il camice e vaccina gli anziani del p… - Informatissimo : Gioia del Colle - Sanzionati in dodici per violazione alle misure di contenimento del Covid - giuliatilla : RT @Fedez: Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto #fe… - scirpolifrance : RT @Fedez: Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l’affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto #fe… -