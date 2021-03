Draghi: "Farò visita in Libia, difendo gli interessi del Paese" (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Io Farò una visita in Libia il 6 o 7 aprile, nella prima settimana del mese. È chiaro che l’Italia difende in Libia e nel Mediterraneo i propri interessi internazionali e la cooperazione. Se vi fossero interessi contrapposti l’Italia non deve avere alcun dubbio a difendere i propri interessi internazionali, né deve avere timori reverenziali verso qual che sia partner. Nel corso della mia vita mi pare di aver dimostrato estrema indipendenza nella difesa dei valori fondamentali dell’europa e della nazione”. Così il premier Mario Draghi rivolgendosi al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e dopodomani. La prima visita del presidente del Consiglio sarà dunque in Libia, “nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Iounainil 6 o 7 aprile, nella prima settimana del mese. È chiaro che l’Italia difende ine nel Mediterraneo i propriinternazionali e la cooperazione. Se vi fosserocontrapposti l’Italia non deve avere alcun dubbio a difendere i propriinternazionali, né deve avere timori reverenziali verso qual che sia partner. Nel corso della mia vita mi pare di aver dimostrato estrema indipendenza nella difesa dei valori fondamentali dell’europa e della nazione”. Così il premier Mariorivolgendosi al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà domani e dopodomani. La primadel presidente del Consiglio sarà dunque in, “nella ...

Sembrano esserci sviluppi incoraggianti in Libia sul cessate il fuoco, e "io stesso farò una visita in Libia nella prima settimana di aprile".