Covid | Ilaria Capua | “Ecco cosa serve per vaccino universale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “L’attuale campagna di vaccinazione contro Sars-CoV-2 presenta molte sfide, una delle quali è il mantenimento della catena del freddo per la distribuzione e lo stoccaggio dei vaccini disponibili che vanno conservati a temperature che oggi non permettono una consegna a domicilio o, idealmente, auto-somministrati. Quindi per arrivare al, chiesto da molti Paesi, è necessario sviluppare la termostabilità dei vaccini anti-”. Lo sottolinea la virologa, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida, in una lettera pubblicata su ‘Lancet’.analizza i motivi che hanno rallentato lo sviluppo di vaccini termostabili. “I paesi ad alto reddito non erano realmente interessati e impegnati nello sviluppo di vaccini ...