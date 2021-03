Covid, Galli: “Non siamo al picco, forse ci siamo illusi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non so quanto siamo vicini al picco. Il dato mi sembra ancora troppo stabile”. Il professor Massimo Galli dubita che l’ondata dell’epidemia di coronavirus abbia raggiunto il picco. “Probabilmente ci siamo illusi nel weekend”, dice il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a Accordi & Disaccordi. La giornata va in archivio con oltre 21mila nuovi casi, mentre mezza Italia è in zona rossa. In questo contesto, si valuta l’ipotesi di riaprire le scuole dopo Pasqua anche nelle zone rosse: la riapertura potrebbe riguardare le scuole dell’infanzia e le elementari. “Se si riaprissero le scuole subito dopo Pasqua, bisognerebbe farlo con una serie di interventi ‘sentinella’. Non si può aspettare che venga segnalato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Non so quantovicini al. Il dato mi sembra ancora troppo stabile”. Il professor Massimodubita che l’ondata dell’epidemia di coronavirus abbia raggiunto il. “Probabilmente cinel weekend”, dice il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a Accordi & Disaccordi. La giornata va in archivio con oltre 21mila nuovi casi, mentre mezza Italia è in zona rossa. In questo contesto, si valuta l’ipotesi di riaprire le scuole dopo Pasqua anche nelle zone rosse: la riapertura potrebbe riguardare le scuole dell’infanzia e le elementari. “Se si riaprissero le scuole subito dopo Pasqua, bisognerebbe farlo con una serie di interventi ‘sentinella’. Non si può aspettare che venga segnalato un ...

